Irmão diz que fotógrafa passou a convulsionar e clínica não soube reagir

O irmão de Roberta Corrêa disse que a profissional que atendia a fotógrafa no momento em que ela fazia um procedimento estético, em uma clínica particular de Cosmópolis (SP), não soube como reagir quando a mulher de 44 anos começou a convulsionar. As informações são da Polícia Civil de São Paulo, que investiga as circunstâncias da morte da fotógrafa.

Embora a polícia não tenha divulgado, a profissional seria uma biomédica que aplicou a anestesia, segundo relato de familiares da vítima.

O que aconteceu