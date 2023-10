Deputado sobre morte de Karol Eller: 'Colocam suposições que não existem'

O deputado estadual Paulo Mansur (PL-SP) afirmou que as pessoas "colocam suposições que não existem" sobre a morte da sua assessora parlamentar e ativista política Karol Eller. A influenciadora morreu na última semana.

O que aconteceu:

Em um vídeo publicado ontem no Instagram, o político disse que pessoas que não tinham convivência com Karol estão supondo diversas narrativas, inclusive "narrativas esquerdistas", sobre a motivação da morte. "As pessoas ficam colocando narrativas, uma série de suposições que não existem", afirmou.