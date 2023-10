'Uber Presente': motorista que fingia ser policial é autuado por ameaça

"Não há qualquer relação entre o preso e a Polícia Militar", disse a PM em comunicado.

Versão da defesa do influenciador

A defesa de Peixoto, representada pelo escritório Luparelli & Nonato Advocacia, informou que o influenciador foi "conduzido à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos e maiores averiguações acerca do material encontrado" com ele. O posicionamento foi divulgado pelo homem no Instagram nesta sexta-feira (20).

O influenciador negou ter sido preso em flagrante e que estaria utilizando a farda da PM no momento da abordagem dos agentes. O homem ainda apontou que foi liberado após prestar esclarecimentos sobre o material que estava em sua posse e comunicou que se mantém à disposição das autoridades.