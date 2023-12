Mansão do 'maior bicheiro de SP' tem desconto após fracasso em leilão

A mansão de Ivo Noal em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, perdeu 40% do valor depois de não receber lances em leilão. O imóvel de 42 mil m² foi avaliado em R$ 21,9 milhões, mas agora está em disputa por "apenas" R$ 13 milhões. O pregão virtual, feito pela Mega Leilões, vai até 9 de fevereiro.

O valor da venda será usado para pagar dívidas de pensão alimentícia do empresário. O beneficiado é o neto do homem — que era conhecido como o "maior bicheiro" do estado. João Vitor Delgado Noal tem direito a cerca de R$ 612 mil, segundo Manoel Manzano, seu advogado, ao UOL.

Noal morreu aos 88 anos, no dia 12 de novembro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e o imóvel faz parte de seu espólio (bens de herança).