Traficantes mataram jovem por não abaixar vidro de carro, confirma polícia

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que traficantes mataram a tiros Carolayne Barcelos por ela não abaixar os vidros do carro e dar ré para tentar fugir no bairro de Divinópolis, em Serra (ES). No dia do assassinato, o chefe do tráfico local exigiu que os criminosos abordassem carros "suspeitos" após um conflito na região.

O que aconteceu:

Vítima foi abordada por oito traficantes. Em 28 de outubro de 2023, Carolayne participou de um churrasco e estava voltando para casa à noite com um amigo quando foi abordada pelos criminosos, que exigiram que ela abaixasse o vidro do veículo. Ela engatou a ré e o automóvel foi alvejado diversas vezes, fazendo com que ela acelerasse o carro e batesse o veículo no portão do pai dela. O amigo da vítima ficou ferido, segundo a polícia.

Polícia disse que vítima não tentou abaixar o vidro do carro após a ordem. Inicialmente, havia a hipótese de que a mulher teria tentado abaixar o vidro, que estaria com defeito, quando foi alvejada. Para a polícia, a jovem se desesperou com a situação e tentou deixar o local.