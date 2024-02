Preso em MG por morte de soldado da Rota é transferido para São Paulo

Preso foi trazido ao estado em aeronave da Polícia Militar de SP. A decolagem para a capital paulista estava marcada para às 17h (horário de Brasília), com escolta de Kaique por policiais da ROTA. A transferência do preso foi autorizada pelo juiz Lourenço Migliorini Fonseca na audiência de custódia. Uma imagem divulgada pela PM nas redes sociais mostra o preso sendo conduzido pelos agentes até a aeronave.

Após pousar na capital, Kaique está sendo conduzido até Santos, apurou o UOL. Ele será apresentado à autoridade policial de plantão no 5º Distrito Policial.

Magistrado determina oferecimento de "bombinha" ao preso. A exigência ocorreu após Kaique informar na audiência ter bronquite asmática e fazer o uso de "bombinha", que foi deixada no apartamento onde ele estava.

Secretário de Segurança Pública de SP diz que preso também responderá, na Justiça de Minas Gerais, por associação ao tráfico. A declaração de Guilherme Derrite foi concedida ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes). Kaique foi encontrado ontem no apartamento de um homem preso por portar uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro.

A defesa de Kaique não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Preso confessou o crime, diz polícia

Kaique Coutinho do Nascimento, vulgo Chip, confessou o crime quando foi detido. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, Kaique disse que estava no local do crime e com a arma usada para matar o soldado da Rota.