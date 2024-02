Construtora de prédio evacuado em Praia Grande começa a acomodar moradores

Condomínio vai contratar engenheiro para acompanhar o laudo técnico. De acordo com a administração, a intenção é ter um acompanhamento independente do plano de intervenção e conserto.

Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo e da Defesa Civil também vão avaliar a operação. "Estando tudo de acordo, a obra de recuperação poderá ser iniciada, fator determinante para um possível retorno dos moradores ao edifício", disse a prefeitura, em nota.

Recebemos, ainda, a visita de técnicos do CREA-SP, engenheiros da construtora, prefeitura, Defesa Civil, e todos reforçaram que o prédio está estabilizado e não corre risco de queda iminente. Agora, estamos em contato com a construtora para seguir no apoio às famílias com alojamento e outros itens

Marco Ávila, síndico e morador

A evacuação

Finalizado em 2011, o prédio foi evacuado às pressas depois que os moradores sentiram dois tremores e ouviram um barulho semelhante a uma explosão. O edifício tem 23 pavimentos: 19 andares residenciais, subsolo com garagem e o térreo.

A Prefeitura de Praia Grande informou na quarta-feira (14) que não há risco de queda. Três colunas do prédio estariam recebendo uma carga maior do que de fato aguentam, afirmou o Corpo de Bombeiros na terça. Houve um "cisalhamento de três pilares", segundo a corporação — ou seja, uma ruptura por esforços. Três colunas estariam realizando mais esforços do que de fato aguentam.