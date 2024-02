Penitenciárias federais têm banho 'automático', scanner e 'BBB de detentos'

Após anos sem grandes incidentes, houve a primeira fuga de uma penitenciária federal de segurança máxima no Brasil. Dois presos escaparam pelo telhado depois de conseguirem juntar materiais de uma obra.

Criadas em 2006, para isolar lideranças do crime organizado e presos de alta periculosidade, as penitenciárias federais têm regras de segurança que preveem contato limitado de presos com o público externo.

Onde ficam as penitenciárias federais de segurança máxima