Cisalhamento, esmagamento? Há mais de uma hipótese para dano em prédio

Esse tipo de acidente ocorre quando os pilares internos do edifício, que ficam mais ao centro da construção, recalcam (afundam no solo). Com isso, as cargas migram para os pilares mais próximos, gerando uma sobrecarga. Como os pilares de periferia, mais próximos das fachadas, não têm como redistribuir esses esforços, ocorre a ruptura.

A engenheira civil e diretora de relações institucionais do Crea-SP (Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos do Estado de São Paulo), Fabiana Albano, já havia alertado que o cisalhamento seria apenas uma hipótese do que ocorreu. E que seria necessário contar com as outras hipóteses, que seriam o esmagamento e a flambagem. No caso de Praia Grande, segundo Santos Junior, aconteceu uma combinação dessas duas.

Para ocorrer o cisalhamento de um pilar é necessário existirem cargas horizontais relativamente altas atuando na estrutura. Esse tipo de ruína é muito comum em vigas, onde a carga principal é perpendicular ao elemento.

No caso de pilares, a carga atua verticalmente. Como ocorreu uma ruína na ponta [no caso do prédio de Praia Grande], o concreto foi esmagado e as armaduras flambaram. Hildebrando Pereira dos Santos Junior, engenheiro de estruturas

A ruptura estrutural por flambagem é quando uma estrutura se quebra porque se dobrou sob a ação de uma força de compressão. Essa força pode ser causada pelo peso da própria estrutura, pelo vento ou por outras cargas. Imagine uma régua fina e comprida. Se você pressionar a régua no meio, ela vai se dobrar. Isso é um exemplo de ruptura estrutural por flambagem

Já o cisalhamento é um tipo de deformação que ocorre em um material quando ele é submetido a esforços de corte. Isso acontece quando uma força é aplicada perpendicularmente à superfície do material, como um corte com uma faca. Essa força pode ser causada por vento, terremotos ou até mesmo o peso da própria estrutura.