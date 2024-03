Três acusados de matar congolês Moïse em 2022 vão a júri popular no Rio

Agressão começou após Moïse cobrar pagamentos atrasados. Segundo relatos de familiares e testemunhas, Moïse trabalhava como ajudante de cozinha e, ao fim do expediente, foi cobrar do gerente o pagamento de duas diárias atrasadas. Logo depois, o congolês foi derrubado e imobilizado por Brendon, também conhecido como "Tota", e as agressões começaram.

Fábio, o "Bello", usou um taco de beisebol para bater na vítima. Aleson, vulgo "Dezenove", continuou com as agressões. Mesmo sem reagir, Moïse foi amarrado por Brendon e Fábio e deixado no chão, sem qualquer defesa. Imagens mostram o congolês sendo agredido com o bastão de madeira, socos, chutes e tapas.

Família criticou demora no socorro, e congoleses reagiram. "Amarram ele junto com as pernas e mãos. A polícia veio depois de 20 ou 40 minutos", disse à época Djodjo Baraka Kabagambe, irmão de Moïse, em entrevista à TV Globo. Em carta aberta, a comunidade congolesa cobrou justiça e disse que o ato brutal demonstra o racismo estrutural e a xenofobia da sociedade brasileira.