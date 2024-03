Projeto pode dificultar que vítimas gravem agressão, como no caso Da Cunha

Um projeto de lei aprovado em uma comissão da Câmara pode tornar mais difícil o uso de celulares para registro de violência doméstica, como no caso em que a ex-companheira do deputado federal Delegado Da Cunha (PP-SP) o acusa de agressão. O texto prevê que os aparelhos emitam ruído ao capturar uma foto ou um vídeo.

O que aconteceu

Proposta altera lei Carolina Dieckmann. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o texto na semana passada. Ele propõe alterações na lei conhecida como Carolina Dieckmann, que incluiu no Código Penal a tipificação de crimes virtuais e delitos informáticos. Ele ainda precisa ser analisado por duas comissões, o que não tem data para acontecer.

Se aprovada, a lei vai obrigar as empresas de celular a aplicar o padrão de som para novos aparelhos na fábrica. No caso dos que já estão em circulação, as fabricantes seriam obrigadas a oferecer atualização do sistema.