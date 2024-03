'Testa de ferro': renda de mulher de Rivaldo subiu 1444% em um ano, diz PF

A renda da mulher do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa cresceu 1444% em um ano, segundo relatório da Polícia Federal.

O que aconteceu

O aumento da renda anual de Erika Andrade de Almeida Araújo saiu de R$ 32,6 mil, em 2014, para R$ 504 mil, em 2015. "Fica evidente que uma mudança abrupta ocorreu a partir de 2015, ano em que a primeira empresa constituída iniciou suas atividades e ano em que Rivaldo assumiu a Delegacia de Homicídios da Capital", diz o relatório da PF.

Rivaldo foi preso ontem pela Polícia Federal suspeito de obstruir as investigações do caso Marielle. Ele também foi apontado como "responsável por ter o controle do domínio final do fato". O delegado assumiu a chefia da Polícia Civil em 2018, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.