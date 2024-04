Mãe e filho que invadiram casa e mataram duas pessoas são presos em MT

A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado) contra eles. Os mandados contra a dupla, apontada como os autores do duplo homicídio, foram decretados pela Justiça após pedido da delegada Anna Paula Marien, responsável pelas investigações.

Inês e Bruno foram conduzidos para a Delegacia de Peixoto de Azevedo, onde serão interrogados ainda nesta terça-feira (23).

Prisões ocorreram após advogada da família procurar a Polícia Civil. A defensora afirmou que os suspeitos tinham a intenção de se entregar e pediu que os policiais fizessem o acompanhamento dela até a fazenda onde eles estavam para o cumprimento dos mandados.

As armas de fogo e uma caminhonete Ford Ranger, usadas no crime, não foram encontradas na fazenda.

A reportagem tenta contato com a advogada de defesa de Inês e Bruno. A matéria será atualizada tão logo haja manifestação.

Polícia prendeu dois suspeitos nesta manhã

Mais cedo, a polícia havia prendido dois homens envolvidos na ação. Márcio Ferreira Gonçalves, que era procurado por envolvimento no crime, e o irmão dele, Eder Gonçalves Rodrigues, que confessou participação no assassinato, foram detidos na manhã de hoje em uma residência no município de Alta Floresta (MT). Márcio é esposo de Inês Gemilaki e teria dirigido carro que apoiou a fuga dela e do filho após o crime.