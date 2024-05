Desabrigados do RS podem ser considerados refugiados climáticos?

O professor explica ainda que alguns moradores são "migrantes climáticos", já que não poderão retornar às suas casas. "Em alguns casos, podemos falar até de migrantes climáticos, porque tem gente que vai precisar se estabelecer permanentemente em outros locais. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, há cidades submersas."

Os principais eventos climáticos que forçam a população a deixar suas casas são:

Ondas de calor;

Passagem de ciclones e tufões;

Secas;

Enchentes e deslizamentos;

Elevação do nível do mar.

Com exceção de uma minoria, é mais provável uma pessoa virar um refugiado climático do que se tornar rico. Com aquecimento global, períodos secos são mais prolongados e atingem regiões em que não eram tão frequentes. Alexandre Costa, cientista do clima

Situação em números

No Rio Grande do Sul: são 232.675 refugiados climáticos, segundo dados da Defesa Civil desta quinta-feira (9). Há 67.563 desabrigados em alojamentos do poder público, e 165.112 desalojados.