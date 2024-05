Vídeo mostra resgate de criança em apartamento durante incêndio no RS

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criança sendo resgatada com a ajuda de vizinhos, na terça-feira (14), durante um incêndio em um prédio residencial no centro de Farroupilha (RS).

O que aconteceu

Na imagem, um menino aparece na ponta da sacada do prédio, enquanto as chamas se alastram. Um homem se apoia em uma das janelas do edifício e tenta alcançar a criança, mas não consegue.

Pouco depois, um grupo de pessoas que aparece no vídeo consegue colocar uma escada na direção da criança. Nesse momento, o homem parece rasgar uma tela de proteção da sacada e resgatar o garoto.