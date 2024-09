'Luta é por justiça', diz mãe de morto em ação com segurança de Marçal

Pedido de esclarecimentos ao Samu. O MP quer que os socorristas que retiraram os corpos da cena do crime prestem depoimento. Os laudos cadavéricos indicam que as vítimas já estariam mortas após a ação policial e não precisariam de atendimento médico. Com os corpos no local, a perícia poderia fazer um trabalho mais preciso.

Segurança de Marçal comentou reabertura do caso em seu perfil nas redes sociais. "Realmente, o inquérito foi reaberto (...). Passou [sic] horas ali, o cadáver não vai dar positivo [sobre o resultado negativo do exame de pólvora]", disse o tenente-coronel licenciado da PM de Goiás. A reportagem também procurou a defesa do major Renyson Castanheira Silva. Se houver retorno, o texto será atualizado.

Mudança de cena e outro caso suspeito

Equipe chefiada por segurança de Marçal disse, à época, que atirou após disparos dos mortos na ação. Contudo, laudos anteriores do MP de maio de 2023 indicavam alteração de cena de crime, já contestando a versão de legítima defesa da equipe do tenente-coronel Edson Melo, o Edson Raiado, conforme revelou reportagem do UOL.

Os estojos das munições dos PMs foram removidos do local. As armas supostamente usadas pelos três mortos foram encontradas em uma caminhonete, retiradas da cena do crime. Mas os policiais não souberam explicar em depoimento como as armas foram colocadas no veículo. Apesar de reconhecer irregularidades, a Promotoria arquivou o caso à época alegando falta de provas.

Segurança de Marçal tentou se eleger deputado nas eleições de 2022 em Goiás citando participação em buscas de serial killer. Influencer no Instagram, onde tem 328 mil seguidores, Raiado escreveu um livro sobre a operação do Caso Lázaro Barbosa, morto em junho de 2021 em Águas Lindas de Goiás (GO).