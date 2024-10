Vídeos mostram avião da FAB que pegou fogo e caiu no RN; piloto se ejetou

Outros vídeos mostraram o local da queda do avião. Veja abaixo:

A queda

Aeronave colidiu com o solo e explodiu. Em vídeo que circulam nas redes sociais é possível ver muita fumaça no local da queda. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte informou que está atuando no combate a um incêndio em vegetação na comunidade de Pium.

Aeronave caiu em uma área de mata próxima a diversos condomínios residenciais. Não há informações de feridos.

Os bombeiros atuaram inicialmente no controle das chamas na aeronave. Em seguida, os militares foram acionados para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas.