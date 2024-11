O que a polícia vai apurar sobre assassinato de delator do PCC em aeroporto

Carro usado no crime está em nome de um proprietário de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O veículo foi abandonado nas imediações do aeroporto. Dentro dele, havia munição de fuzil e um colete à prova de balas.

Atentado feriu três pessoas. Samara Lima de Oliveira, 28, o funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto Willian Sousa Santos, 39, e o motorista de transporte por aplicativo Celso Araújo Sampaio de Morais, 41, foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos.

Os feridos não conheciam o empresário morto, segundo a polícia. Celso levou um tiro nas costas e foi internado na UTI. William sofreu ferimentos na mão direita e ombro e está em observação. Samara foi atingida superficialmente no abdômen e acabou liberada.

Pivô de guerra no PCC

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era suspeito de envolvimento na morte de um integrante do PCC Imagem: Divulgação

Ameaçado pelo PCC já havia escapado de um atentado no Natal de 2023. O ataque ocorreu no prédio onde ele morava no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Na ocasião, um atirador disparou quando Gritzbach se aproximou da janela para fazer uma filmagem com o celular. Ninguém se feriu. O empresário passava o Natal com o pai, filhos e tios.