Comandante promete aperfeiçoar PM de SP, mas diz que erros foram 'pessoais'

Cássio Araújo de Freitas anunciou um programa para aperfeiçoar a PM. Sem detalhar quando a novidade será implementada, o coronel adiantou que o programa será baseado em três principais eixos: treinamento intensificado, melhor logística e melhoria de procedimentos.

"Precisamos treinar mais, principalmente o controle emocional. O outro eixo é a questão de logística, sobretudo com equipamentos que não sejam letais", disse. A conduta de policiais antes da chegada de reforço também será um dos temas desse novo programa.

Projeto já estava sendo elaborado, mas ganhou velocidade devido aos recentes casos. "É um programa de diminuição de danos colaterais das nossas ações", esclareceu o coronel. O anúncio do programa será feito em breve, complementou.

O comandante admitiu que não está satisfeito com os números da PM, mas ponderou que a instituição funciona de forma adequada. "Nós entendemos que as nossas ações estão trazendo bons resultados, é só olhar os números do estado de SP. O sistema está funcionando adequadamente, essa é nossa garantia".

O porta-voz da PM também isentou o secretário de Segurança Pública de responsabilidade. Cássio afirmou que Guilherme Derrite, chefe das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, não é responsável por ações indevidas da corporação. "Os erros foram pessoais e pontuais, por isso que a instituição está apurando, seja através de inquéritos policiais militares ou por meio de sindicâncias".