Duas frentes frias trarão primeiro pico de frio do ano; veja quando e onde

Picos de frio estarão mais presentes em áreas de estados do sul e centro-oeste. Ainda segundo a Climatempo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste e sul de Mato Grosso do Sul e áreas do sul de Mato Grosso terão uma ?queda mais significativa? em suas temperaturas mínimas e máximas.

Umidade será maior em estados do sul, com previsão de pancadas de chuva forte. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina devem receber as precipitações intensas até meados da próxima semana. No ano passado, o estado gaúcho enfrentou chuvas intensas a partir do fim de abril que afetaram cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Com avanço da frente fria, porém, ar polar e ventos também chegam a áreas do Sudeste. A Climatempo prevê que as temperaturas devem diminuir na região somente a partir do primeiro fim de semana de abril, entre sábado e domingo. Em São Paulo, a mínima prevista para esses dias é de 17?°C e máxima deve variar entre 20?°C e 21?°C, com possibilidade de garoa, segundo a Climatempo.

Outono começou com expectativa de chuva para todo o território nacional, segundo InMet. No início desta semana, o instituto divulgou um alerta amarelo, de perigo potencial, para todas as regiões do país durante a última semana de março.