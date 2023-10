Surto de percevejos faz Paris virar perrengue chique: 'No trem, no cinema'

Atenção redobrada. A Agência Sanitária francesa recomendou ainda que a população verifique suas camas de hotéis, em caso de viagens, e que seja cautelosa ao levar móveis ou colchões de segunda mão para suas casas.

Os custos do controle de pragas. Por fim, segundo as autoridades francesas, o aparecimento destes insetos, que podem medir até sete milímetros de comprimento, não tem relação com hábitos de higiene. Acredita-se que 10% das residências francesas tiveram problemas com percevejos nos últimos anos, o que muitas vezes requer uma ação de controle de pragas que são custosas e muitas vezes precisam ser repetidas.

Corrida antes das Olimpíadas

O aparecimento dos insetos acontece a menos de um ano para a realização das Olimpíadas de Paris. Por isso, as autoridades francesas iniciaram a campanha para exterminar a praga, para garantir que percevejos não incomodem durante os jogos.

*Com AFP e Reuters