'Chuva de fogo': o que se sabe sobre incêndio que matou 113 no Iraque

Presos. Autoridades do Iraque também anunciaram a prisão de 14 pessoas relacionadas ao incidente. Entre os presos, estão o proprietário do espaço onde o evento aconteceu e outros três funcionários —por terem permitido a entrada de 900 pessoas, sendo que a capacidade máxima era 400.

Problema já tinha sido identificado. A Defesa Civil havia realizado uma vistoria no salão no início deste ano. Na ocasião, de acordo com o jornal dos Emirados Árabes Unidos Khaleej Times, o proprietário recebeu a ordem de remover o teto até outubro, devido à presença de materiais altamente inflamáveis.

Normas ignoradas. Assim como muitos edifícios públicos no Iraque, onde as normas de segurança raramente são aplicadas, o local era feito de material altamente inflamável e tinha apenas uma saída principal, segundo o The National, também dos Emirados Árabes Unidos. Ainda de acordo com a publicação, o chefe do corpo de bombeiros na província de Nínive também foi preso como parte da investigação sobre o desastre.

O que ainda falta saber?

Investigação internacional. Apesar de os resultados da investigação apontarem os fogos de artifício como a principal causa do incêndio, líderes cristãos do norte do Iraque pedem uma investigação internacional sobre o ocorrido.

Acusações. Conforme publicado pela Fox News, eles criticaram a investigação do governo e afirmaram que a corrupção generalizada no país, além da influência das milícias armadas na política, foram um dos fatores que permitiram o incêndio.