Governo estuda como retirar brasileiros de Gaza; 25 pediram repatriação

Estão previstos 15 voos de repatriação até o momento, disse Frederico Meyer, embaixador do Brasil em Israel, em entrevista à GloboNews. "Todos que quiserem regressar, regressarão", acrescentou o embaixador. O Itamaraty informou que cerca de 1.700 brasileiros pediram para voltar nos aviões da FAB.

Ao menos três brasileiros estão desaparecidos em Israel após o início dos ataques do Hamas. O ministério das Relações Exteriores não divulga os nomes, mas informa que todos têm dupla nacionalidade e estavam em um festival de música eletrônica realizado no sul do país, perto da Faixa de Gaza.

Os desaparecidos seriam Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes, segundo apuração do UOL, com base em entrevistas com amigos e parentes e relatos nas redes sociais.

Dois aviões da FAB já decolaram para resgatar brasileiros

O avião, um KC-30, partiu de Brasília às 16h20 desta segunda-feira (9) para a operação de resgate. Esta aeronave vai, primeiro, até Roma, na Itália, e tem previsão de 11h30 de voo.

Um primeiro avião enviado pela FAB saiu da base aérea de Natal no domingo (8), e pousou em Roma, na Itália, na manhã desta segunda-feira (9), anunciou o governo. Na missão, coordenada pela FAB e pelos ministérios da Defesa e Relações Exteriores, estarão disponíveis ao menos outro KC-30, 02 KC-390 e 02 VC-2.