'Nós vamos te achar', diz irmã de brasileira desaparecida em Israel

A irmã de Bruna Valeanu, que está entre os brasileiros desaparecidos após os conflitos em Israel, disse que ligou para hospitais em busca de informações, mas que continua sem notícias do paradeiro da brasileira.

O que aconteceu:

Florica Valeanu escreveu nas redes sociais que a irmã estaria no festival Universo Paralello, realizado neste sábado (7), no deserto do sul de Israel. De acordo com o jornal "The Times of Israel", ao menos 260 corpos foram encontrados no local após o ataque.