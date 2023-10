EUA não vão enviar tropas para guerra entre Israel e Hamas, diz Casa Branca

Apesar do desejo de não enviar soldados para a guerra, o porta-voz ressaltou que o presidente norte-americano, Joe Biden, está atento para "defender os interesses" dos EUA "onde quer que seja, especialmente naquela parte do mundo".

John Kirby acrescentou que os EUA enviaram ajudas militares para Israel e que o governo americano está preparado para continuar ajudando as forças israelenses. "Permaneceremos em sintonia com eles na medida em que precisarem de suporte nessa luta", afirmou.

A Casa Branca informou hoje que enviou suprimentos de defesas aéreas, armamentos e outros tipos de assistência de segurança para Israel no confronto contra o Hamas. Os EUA também destacaram que poderão fornecer suprimentos de guerra para Israel e a Ucrânia ao mesmo tempo — o país europeu segue em guerra contra a Rússia e tem na Casa Branca seu principal aliado.

Em um comunicado conjunto com países europeus, os Estados Unidos, além de reforçar seu apoio a Israel, alertaram ao Irã que não vão tolerar qualquer tipo de ajuda ao Hamas. Para os países, "as ações do Hamas não têm justificativa, não têm legitimidade e devem ser universalmente condenadas". "Nada, jamais, justifica o terrorismo", afirmam.

Ataques e cerco a Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou mais cedo que "o que o Hamas vai viver será difícil e terrível". "Já estamos na campanha e estamos apenas começando. Sua liderança tem sido muito forte nestes dias difíceis. O Estado não deixará pedra sobre pedra para ajudar todos vocês", falou o premiê a líderes regionais do sul do país.