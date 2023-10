Foguetes são disparados do sul do Líbano; Israel revida e ataca o Hezbollah

No domingo, um dia após o ataque surpresa do Hamas contra Israel, o grupo Hezbollah usou uma posição no Líbano para disparar mísseis e artilharia contra os campos de Shabaa, na fronteira entre os dois países.

O Hezbollah, um grupo armado que também é partido político, diz que o ataque foi uma demonstração de "solidariedade" ao povo palestino.

Em resposta, Israel diz que bombardeou dois locais ocupados pelo Hezbollah. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa do país, os ataques foram feitos por via terrestre com tanques de guerra. Um helicóptero também atingiu outro local da organização islâmica.

No dia seguinte, um bombardeio de Israel contra o Líbano matou várias pessoas, incluindo três combatentes do Hezbollah. A "infiltração de vários suspeitos no território israelense a partir do Líbano" foi a justificativa dada pelo governo de Israel para os ataques.

O Hezbollah até agora não abriu uma segunda frente de batalha importante contra Israel.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, afirmou ontem que o país não quer entrar na guerra entre Israel e o grupo Hamas e que a prioridade é "manter a segurança e a estabilidade no sul do Líbano".