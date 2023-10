'Não somos terroristas': filha de palestinos no Brasil teme ataques

"Construímos esse ato com comunidades brasileiras, árabes e palestinas, com o espaço cultural do Al Janiah. Sou amiga do pessoal que é responsável pelo local.

Achamos que a comunidade internacional precisa ouvir nossas vozes, o que já vivemos há 75 anos, com a limpeza étnica na região.

Quando meu pai tinha 13 anos, ele, meus tios e avós foram expulsos de suas terras e vítimas disso. Isso aconteceu em 1948, em meio a Nakba [êxodo palestino durante e após a guerra árabe-israelense de 1948], e a aldeia do meu pai ficava do lado onde hoje é Israel. Eles já ocuparam 78% do território histórico que era da Palestina.

Nós achamos que as pessoas precisam entender a história, ver o que de fato acontece lá.

Quantas vezes a Faixa de Gaza foi bombeada só neste ano? Quantas vezes Israel invadiu a região, massacrando e botando fogo na casa deles só neste ano?

Mais uma vez, estamos assistindo a um crime contra a humanidade. Estamos falando de uma área que vive há 17 anos em um cerco, com 2,3 milhões de palestinos sendo mortos ou pelas bombas ou por conta do bloqueio que foi feito por Israel.