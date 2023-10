Israel diz que Netanyahu mostrou fotos de bebês mortos a secretário dos EUA

No entanto, funcionários da Casa Branca disseram não ter visto fotos, nem confirmado o incidente de maneira independente, segundo informações publicadas pela CNN e The Washington Post.

Em Tel Aviv, Antony Blinken disse à imprensa que as imagens apresentadas pelo primeiro-ministro são "avassaladoras".

Um bebé crivado de balas, um soldado decapitado, jovens queimados nos seus carros… É simplesmente depravação da pior forma imaginável. Quase desafia a compreensão. Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA

Relatos de crianças decapitadas pelo Hamas se espalharam pelas redes sociais. A origem da informação é de uma TV israelense e foi negada pelo Hamas.

Há também uma imagem de crianças presas em uma gaiola que circula na internet como se fossem pequenos israelenses sequestrados pelo Hamas. Embora não tenha sido possível identificar o contexto original do vídeo, sabe-se que ele não está relacionado com o conflito Israel-Hamas e que havia sido publicado nas redes sociais antes da ofensiva do Hamas no último sábado (7).