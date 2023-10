'50% de chance de meu filho ficar órfão': brasileiros convocados por Israel

Poucas horas depois do primeiro ataque do Hamas, Janine Ayala Melo, 29, descobriu que voltaria a servir ao Exército de Israel. Natural do Recife, ela fez três anos de serviço obrigatório como combatente no país e era reservista desde então.

Casada, a brasileira ganhou o direito de ser dispensada de vez das Forças Armadas quando virou mãe, mas mesmo com um filho pequeno decidiu se juntar aos colegas na guerra, que começou no sábado (7).

"No primeiro momento pensei: 'Meu Deus, eu vou morrer. Se eu for, tem 50% de chance do meu filho ficar órfão'. Mas o segundo pensamento foi: 'Se eu não for, meu amigo que tem três filhos vai deixar três órfãos'", afirmou a soldada, em entrevista ao UOL.