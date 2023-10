Reféns do Hamas devem estar no subsolo de Gaza, diz Exército de Israel

É muito difícil para qualquer militar moderno lutar numa área urbana tão densa.

Jonathan Conricus, tenente-coronel israelense

O oficial do Exército de Israel disse ainda que as tropas não irão atacar civis palestinos em Gaza. Mas enfatizou a complexidade das ofensivas, acusando o Hamas de usar civis palestinos como escudos humanos e estruturas civis para fins militares. Pelos menos 2.300 palestinos já morreram na guerra (leia abaixo).

"Vamos combater um inimigo implacável, que não tem problemas em usar tudo o que está disponível", argumenta o tenente-coronel.

O Exército israelense nega a autoria do ataque a uma "rota segura", que atingiu comboios palestinos em deslocamento do norte para o sul de Gaza na última sexta-feira (13), deixando ao menos 70 pessoas mortas. Entre as vítimas, havia mulheres e crianças.

As acusações de que o bombardeio teria sido feito por Israel partiram do grupo extremista Hamas. "É um relato falso. O Hamas está usando os seus próprios cidadãos como escudos humanos e espalhando fake news", disse Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em entrevista coletiva.

Mortos na guerra entre Israel e Hamas

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.600 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.