Brasileiro sobrevivente posta foto com amigo morto em rave: 'Antes de tudo'

Rafael afirmou ser difícil pensar que Ranani não está mais vivo e desabafou que "ainda não caiu a ficha" sobre a morte do amigo.

Segundo o sobrevivente, o último dia de vida do amigo foi vivido intensamente, já que Ranani estava com a namorada, comeu o prato preferido, conversou, riu, cantou e dançou junto com os amigos. Rafael também escreveu que Ranani era a felicidade "em pessoa" e todos ao seu redor percebiam isso.

Rafael disse, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que fingiu estar morto enquanto estava em um bunker atacado pelos extremistas com bombas de gás e granadas ao redor do espaço. Ele foi internado, mas teve alta ainda no dia 8.

Já Rafaela afirmou à CNN Brasil que ela e as pessoas que se abrigaram no bunker usaram os corpos de mortos no espaço para tentar se proteger durante os ataques.

O conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 4 mil mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.