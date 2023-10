Egito liberou entrada de caminhões com ajuda humanitária a Gaza, diz Biden

"Sisi merece algum crédito porque foi complacente", disse Biden a repórteres.

Em Tel Aviv, o presidente norte-americano se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Antes, Israel já havia afirmado que, a pedido de Biden, concordou em permitir a entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

"Ajuda sem precedentes"

Durante a viagem, Biden reafirmou o apoio a seu principal aliado no Oriente Médio após a ofensiva do grupo extremista Hamas contra o território israelense, no último dia 7.

Israel diz ter recebido ajuda "sem precedentes" dos EUA. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a ajuda militar inclui "assistência que reforça ainda mais as nossas capacidades de guerra".

Viagem tinha como objetivo reforçar o apoio a Israel na guerra contra o Hamas. Biden condenou o ataque a um hospital em Gaza, que ontem (17) deixou mais de 500 mortos, e se disse "indignado e profundamente triste". O presidente americano apoiou a versão de que o bombardeio não foi causado por Israel.