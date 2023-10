Israel diz que vai evacuar cidade que fica perto da fronteira com o Líbano

Ataque atingiu um posto de observação do Exército libanês na fronteira. Vídeos mostram repórteres próximos a uma dessas explosões, e é possível ouvir uma mulher gritando que "não consegue sentir as pernas".

Exército de Israel e membros do Hezbollah estão trocando tiros no muro da fronteira, segundo o jornal The Jerusalem Post. Moradores de regiões próximas foram orientados a se abrigarem até que seja seguro sair.

Alta autoridade do Hezbollah, Naim Qassem, disse que grupo estava pronto para entrar na guerra, mas que faria isso "quando chegasse a hora". Países árabes e a ONU pediram ao grupo que não interferisse na guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

Hezbollah assumiu responsabilidade por mísseis disparados contra Israel ontem. A organização conta com o apoio do Irã e mantém relações estreitas com o Hamas.