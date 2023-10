Por que acordos de paz entre Israel e palestinos falharam ao longo dos anos

Em 13 de setembro de 1993, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder palestino, Yasser Araft, selaram um acordo pela paz no Oriente Médio com um inédito aperto de mãos sob o olhar e a mediação do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, no pátio da Casa Branca, em Washington (EUA). Esperava-se o fim do conflito de quase um século de duração.

Os Acordos de Oslo, como ficaram conhecidos, completaram 30 anos sem concretizar a paz prometida. Hoje, a região está mergulhada numa guerra que chega ao 14º dia e já matou mais de 3,7 mil pessoas. Desde 1948, ano da criação do Estado de Israel, foram várias as tentativas de se chegar a um acordo de paz com os palestinos, mas nenhuma delas conseguiu produzir uma solução duradoura.

Quais são os principais obstáculos para a paz?