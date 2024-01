Milei decide demitir ministro da Infraestrutura, diz jornal argentino

Guillermo Ferraro também tinha divergências com o chefe da Casa Civil, Nicolás Posse. Segundo Clarín, o vazamento de informações não é o verdadeiro motivo para a saída do ministro, mas os problemas com Posse, um dos funcionários de maior confiança de Milei.

Ferraro teria sido questionado pelo chefe da Casa Civil por supostas nomeações para o seu ministério.

Com a saída de Ferraro, o governo avalia mudanças no organograma da Infraestrutura. A pasta pode passar a integrar o ministério da Fazenda, chefiado por Luis Caputo, segundo o jornal La Nación.

Ferraro será o primeiro ministro a ser destituído do gabinete. Sua saída ocorre 45 dias após o início do governo de Javier Milei. Ele é formado em administração e doutor em ciências econômicas pela Universidade de Buenos Aires. Entre 2010 e abril deste ano, Ferraro foi diretor de Infraestrutura e Governo da KPMG na Argentina. O empresário também trabalhou no Banco de Entre Ríos de 2003 a 2005.