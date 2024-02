Ricupero: Lula devia pedir desculpas; é sinal de grandeza

Também é uma declaração excessiva, da mesma forma que a do Lula. Quando se declara que alguém é considerado como persona non grata, é porque ela cometeu uma ofensa e que o país quer que ele saia. O ministro quis dizer que Lula não será bem acolhido em Israel, o que é óbvio. Não precisava usar esta expressão. As pessoas em Israel não devem sentir simpatia pelo Lula. Rubens Ricupero, ex-embaixador

Ex-embaixador: Lula deveria tomar cuidado e evitar improviso

Ricupero recomendou um cuidado maior a Lula ao abordar questões delicadas como a guerra entre Israel e Hamas, principalmente ao fazer discursos improvisados.

Lula compromete a eficácia do bom trabalho que ele vem desempenhando para recuperar a imagem do Brasil e fazer com que o país volte a ter o respeito internacional. Em temas que tenham essa delicadeza e complexidade, como o da Faixa de Gaza, ele deveria ter o cuidado de evitar improvisar e falar sem texto. Rubens Ricupero, ex-embaixador

