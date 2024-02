Ninguém vai separar nossos povos, diz chanceler de Israel em recado a Lula

Chanceler já havia dito que comparação feita por Lula foi 'delirante'. No último dia 20, também no X, Katz publicou: "Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender História e pedir desculpas".

Ministro também afirmou que 'milhões de judeus' aguardam retratação. "Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez?", questionou Katz.

Mauro Vieira disse que o posicionamento adotado pelo israelense é "revoltante". Na terça-feira (20), na saída de reunião ligada ao G20, no RJ, o ministro das Relações Exteriores do Brasil classificou como "inaceitáveis e mentirosas" as declarações do chanceler israelense sobre o presidente Lula (PT).

Falas de Lula

Presidente comparou ações de Israel em Gaza com o Holocausto. As declarações foram feitas no domingo (18), durante coletiva, após Lula participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia. "O Brasil condenou o Hamas, mas não pode deixar de condenar o que o Exército de Israel está fazendo", disse (assista abaixo).