Lula quer se encontrar com Maduro no Caribe para falar de eleições e Guiana

As decisões têm sido questionadas internacionalmente. Em encontro com Lula na últimas semanas, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou preocupação sobre as eleições locais, mas foi acalmado pelo brasileiro.

No encontro, Lula deverá sentir como o aliado tem conduzido a situação. Fontes do Planalto dizem, no entanto, que é improvável que ele "se meta" em "assuntos internos de outro país".

Disputa na Guiana

No ano passado, o governo Maduro promoveu um plebiscito para reivindicar a região de Essequibo, de 160 mil quilômetros quadrados. A disputa é centenária, mas o litígio ganhou intensidade em 2015, depois que a petrolífera norte-americana ExxonMobil descobriu grandes reservas de petróleo bruto na área.

Os dois presidentes se encontraram em dezembro. Em entrevista, o presidente da Guiana disse que o país "tem todo o direito" de explorar "seu espaço soberano".

Já o governo venezuelano classificou a conclusão do encontro como "respeitosa" e manifestou disposição em continuar o diálogo, via redes sociais. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial de assuntos internacionais da Presidência do Brasil, participou do encontro.