O que é o pentagrama, que surgiu por confusão em protesto bolsonarista?

Um dos sinais mais claros de que um produto está em alta é sua presença no mercado informal dos vendedores ambulantes. Sejam bandas gringas, séries de TV ou times do futebol europeu, se tem no camelô é porque tem público.

Essa sabedoria popular esteve presente, mais uma vez, no último domingo (25), em São Paulo, no ato em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em plena Avenida Paulista, ambulantes vendiam bandeiras de Israel por um preço superior ao da bandeira do Brasil, outro hit entre bolsonaristas.

Não é de hoje que a bandeira alviazul do país no Oriente Médio é usada como um dos símbolos do bolsonarismo. Essa é a (inusitada) mistura do Brasil com Israel, fruto da influência dos setores mais conservadores do neopentecostalismo nos eleitores mais convictos de Bolsonaro.