Superterça: o que está em jogo hoje na corrida eleitoral nos EUA

Os dois estados com maior número de delegados terão plenárias hoje. São eles: Califórnia, com 54 representantes, e Texas, com 40. Estados com maior população têm mais delegados e são mais disputados — eles podem influenciar mais no rumo da campanha eleitoral.

As prévias americanas acontecem até o meio do ano. A primeira republicana aconteceu em 15 de janeiro em Iowa e Trump venceu com folga os demais candidatos.

Para entender a origem desse sistema, temos que voltar ao início da democracia dos Estados Unidos. No final do século 18 e início do 19, o sistema eleitoral foi pensado para ter apenas os votos de uma elite intelectual que representasse todo o povo. Desde então, esse foi o sistema pensado para que o povo não pudesse escolher diretamente os representantes -- inclusive, o próprio presidente.

Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Uerj

Quem concorre

Tradicionalmente, a superterça é decisiva para os dois principais partidos na escolha dos seus candidatos oficiais. Como o atual presidente Joe Biden segue invicto na disputa pela candidatura no Democratas, as atenções se voltam para a disputa do Partido Republicano.

Os republicanos escolhem se serão representados pelo ex-presidente Donald Trump ou por Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul. Haley teve a primeira vitória nas primárias do partido em Washington, capital dos EUA, no fim de semana.