Países condenam prisões de opositores na Venezuela; Brasil não se manifesta

Ao menos cinco países da América Latina e os Estados Unidos condenaram as prisões de dois opositores ao governo de Nicolás Maduro, que foram detidos sob a acusação de promoverem "ações desestabilizadoras" em favor de María Corina Machado, líder inelegível da oposição.

O que aconteceu

Governos de esquerda do Chile e da Colômbia apontam riscos para a realização das eleições presidenciais. O ministro colombiano Luis Gilberto Murillo, do governo de Gustavo Petro, disse que o país vê com preocupação os rumos que as prisões podem dar para a participação de "todas as forças políticas" nas eleições. Já o Ministério das Relações Exteriores de Gabriel Boric disse que a ação é "contrária ao espírito democrático".

Argentina, Uruguai e Paraguai e EUA pediram a liberação imediata dos dois presos. O governo de Javier Milei apontou que as ações impedem "o surgimento de novas lideranças políticas e da legitimação cidadã". O Ministério das Relações Exteriores uruguaio apontou que as prisões são mais uma prova que a Venezuela abandonou os termos do Acordo de Barbados —firmado entre os EUA e o governo de Maduro para um relaxamento nas sanções americanas ao país.