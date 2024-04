Quatro países fecham espaço aéreo em meio a ataque do Irã a Israel

Ao menos quatro países anunciaram os fechamentos de seus espaços aéreos em meio ao ataque com mísseis e drones do Irã a Israel neste sábado (13).

O que aconteceu

Além de Israel, Jordânia, Iraque e Líbano fecharam o espaço aéreo. O ataque, confirmado pelos dois países, seria uma retaliação ao bombardeio israelense contra o consulado iraniano na Síria que matou dois líderes militares do Irã.

O espaço aéreo israelense foi fechado à 0h30 (18h30 em Brasília). O Iraque, que faz fronteira com Israel e Irã, também anunciou o fechamento temporário do seu espaço aéreo e a interrupção do tráfego.