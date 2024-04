FBI abre investigação federal sobre queda de ponte em Baltimore, nos EUA

Duas pessoas foram retiradas com vida da água. Uma delas não tinha ferimentos e a outra foi levada em estado grave ao hospital.

Um porta-contêineres causou acidente. Com o nome "Dali", a embarcação tem bandeira de Singapura e levava 22 tripulantes. O proprietário registrado do navio é Grace Ocean Pte Ltd e o gerente é Synergy Marine Group. As informações são da Autoridade Marítima e Portuária do país asiático. O cargueiro Dali tem 300 metros de comprimento e 48 de largura, de acordo com o site MarineTraffic.

Duas pessoas controlavam o navio no momento da colisão. Nem elas, nem os tripulantes ficaram feridos, informou o grupo Synergy.