Na Colômbia, Lula e Petro devem tratar de Venezuela e Amazônia

Lula (PT) se reúne hoje com o presidente colombiano, Gustavo Petro, em Bogotá. Em discussão, estão as eleições na Venezuela, a Amazônia, acordos bilaterais e a invasão da embaixada mexicana no Equador.

O que aconteceu

A viagem é curta. Lula chegou à Colômbia ontem (15) à noite. Além de se encontrar com Petro, o presidente participa de um fórum econômico e de uma feira de livros. Volta ao Brasil no final da noite.

Esta é a segunda visita do petista à Colômbia neste mandato. Ele foi recebido por Petro em Letícia, cidade da Amazônia colombiana na fronteira com o Brasil, em julho do ano passado, para tratar sobre a diminuição do desmatamento na região. O colombiano também já veio mais de uma vez ao Brasil após assumir o cargo.