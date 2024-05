'Justiça chegou', 'venceu às eleições': As reações após condenação de Trump

Deputado democrata Adam Schiff fala que "Estado de Direito prevaleceu". "Apesar dos seus esforços para distrair, atrasar e negar — a Justiça chegou para Donald Trump da mesma forma."

Já o parlamentar democrata Eric Swalwell chamou o ex-presidente um "criminoso condenado". "Este veredito não é uma vitória para nenhuma pessoa. É uma vitória para uma ideia. A ideia de que todos seguimos as mesmas regras. O Estado de Direito venceu hoje."

E a deputada Maxine Waters escreveu que suas previsões de concretizaram. "Aleluia!!! Eu previ há três anos, num discurso com a Campanha dos Direitos Humanos, que Stormy Daniels seria quem pegaria Trump. Minha fé no sistema de justiça criminal foi fortalecida", comentou.

Casa Branca diz que não se manifestará sobre a condenação. O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, disse que o Estado de Direito é respeitado e "não temos nenhum comentário adicional" referente ao tema.

Republicanos criticam a decisão

"Dia vergonhoso na história americana", disse o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. O republicano Mike Johnson criticou os democratas que, segundo ele, comemoravam enquanto um líder do partido da oposição era condenado com "acusações ridículas, baseadas no testemunho de um criminoso condenado". "Foi um exercício puramente político, não legal", manifestou-se Johnson em um comunicado.