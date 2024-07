Trump reage a pronunciamento de Biden: 'Incompreensível e muito ruim'

Biden fez o seu primeiro pronunciamento público após desistir de concorrer à reeleição. O democrata justificou os motivos que o levou a desistir da candidatura à reeleição. Ele pediu união ao país e ao seu partido e garantiu que irá seguir com o seu mandato até o fim.

Decidi que o melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. Essa é a melhor maneira de unir a nossa nação. Há um lugar e um tempo para isso. Há um tempo para seguir a vida pública. E há tempo também para vozes frescas, vozes mais jovens. Esse lugar, esse tempo, é agora. Nos próximos seis meses, estarei focado em seguir o meu trabalho como presidente.

Presidente Joe Biden em pronunciamento à Nação

Biden anunciou a desistência em carta publicada nas redes sociais. O presidente foi pressionado por aliados e doadores de campanha após desempenho de Biden frente ao rival, o republicano Donald Trump, em debate da CNN, em junho. Na carta, Biden declarou o seu apoio a Kamala Harris para ser candidata às eleições americanas em seu lugar pelo partido Democrata.

O chefe da Casa Branca não citou o nome de Trump, mas, em entrelinhas, afirmou: "A grande coisa sobre a América é que aqui, reis e ditadores não governam. O povo governa. A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos (...) A América tem de escolher entre seguir em frente ou voltar para trás. Entre esperança ou ódio. Entre união e divisão. Temos de decidir se ainda acreditamos em honestidade, decência, respeito, liberdade, justiça, democracia."

E, na sequência, elogiou Kamala Harris: "Em apenas alguns meses, o povo americano escolherá o curso do futuro da América. Fiz minha escolha. Deixei minhas opiniões conhecidas. Quero agradecer à nossa grande vice-presidente Kamala Harris. Ela é experiente. Ela é forte, é capaz. Ela tem sido uma parceira incrível para mim e líder do nosso país. Agora a escolha é sua, do povo americano: vocês fazem essa escolha."