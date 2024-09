Vice de Trump admite 'criar histórias' ao comentar fake news anti-imigração

Vance negou que suas falas tenham levado às ameaças de bomba em Springfield. As autoridades da cidade evacuaram a prefeitura, duas escolas e dois hospitais devido a ameaças de bombas após a disseminação da fake news, de acordo com a CNN. "Não há nada do que eu disse que tenha levado a ameaças (...). Tudo o que eu fiz foi expor as queixas dos meus eleitores. Não podemos falar sobre esses problemas porque alguns psicopatas estão ameaçando violência?", questionou o republicano.

Origem da fake news

Fake news começou a circular na semana passada e ganhou força após Trump citá-la no debate, realizado na última terça-feira (10). A cidade de Springfield, em Ohio, virou centro das atenções após políticos republicanos afirmarem falsamente que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação. J.D. Vance foi um dos primeiros a levantar o assunto, escrevendo no X que as "pessoas tiveram seus animais de estimação sequestrados e devorados por gente que não deveria estar neste país". Elon Musk, dono do X e apoiador de Trump, também difundiu a fake news.

Autoridades imediatamente desmentiram a falsa informação. A polícia local negou a existência de "relatos credíveis ou afirmações específicas de que animais de estimação tenham sido feridos, machucados ou maltratados por membros da comunidade imigrante", segundo comunicado enviado à agência de notícias AFP.

Boato teria surgido pela primeira vez em postagem no Facebook. A publicação dizia que imigrantes haitianos haviam tentado comer o gato desaparecido de um vizinho. A autora da postagem, Erika Lee, disse à Reuters que escreveu isso após ouvir de uma vizinha. Essa vizinha, Kimberly Newton, disse à Reuters que ouviu de um amigo, que ouviu de outro amigo, que ouviu de um conhecido. Não estava claro se essa pessoa testemunhou o suposto incidente diretamente.

Dona da publicação disse que está arrependida e com medo das consequências. Erika Lee disse à NBC News que não tinha ideia que seu post se tornaria fonte de teorias da conspiração e ódio. Ela afirmou que não é racista, que tem identidade multirracial, que faz parte da comunidade LGBT+ e que sua filha tem ascendência negra. Após a repercussão, ela excluiu a postagem e disse que sente muito pela comunidade haitiana.