Israel rejeita cessar-fogo e se prepara para invasão do Líbano

Na nota, Katz afirma que Israel continuará lutando contra o grupo Hezbollah "com força, até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas".

Ontem, o comandante das forças israelenses no norte do país pediu às tropas que fiquem de prontidão para uma eventual invasão terrestre do país vizinho. E o Itamaraty confirmou a morte de um adolescente brasileiro de 15 anos, atingido pelos bombardeios no sul do Líbano.

Furacão na Flórida

A região oeste da Flórida, no Golfo do México, deve ser atingida no começo da noite desta quinta-feira pelo furacão Helene. Além da Flórida, outros quatro estados do sul dos EUA declararam estado de emergência.

A previsão é que o Helene chegue à Flórida como um furacão da categoria quatro, com ventos acima de 200 km/h, na escala que vai até cinco — a mais perigosa. Autoridades locais dizem que os efeitos da tempestade podem ser "catastróficos"

Prefeito de NY no banco dos réus

Eric Adams se tornou o primeiro prefeito de Nova York a ter uma denúncia aceita pela Justiça e ter de responder por crimes federais. Adams é investigado pela promotoria pela acusação de receber doações ilegais do governo da Turquia em 2021 e de ter pressionado o corpo de bombeiros a regularizar o edifício do consulado do país.