Sem conseguir respirar: irmão de brasileiro morto no Líbano relembra ataque

Adolescente chegou ao Brasil ao lado da irmã Yara Abdallah. Segundo a RPC, os dois foram recebidos por amigos e familiares. O pai Kamal Hussein era libanês com nacionalidade paraguaia, mas o irmão Ali Kamal nasceu em Foz do Iguaçu. Na quarta (25), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que tem prestado assistência à família.

A gente foi ajudar ele [pai] a trabalhar. (...) A gente pediu para o meu pai para fugir, e ele só queria terminar de encher a água lá dentro para trabalhar. A gente enchendo... Caiu tudo. Nem vi mais nada, não consegui mais respirar. Tirei as pedras de mim e fui ver meu pai. Ele estava no chão, morto. E meu irmão... Eu não consegui achar meu irmão.

Mohamed Abdallah, irmão de brasileiro morto no Líbano

Irmã culpou Israel

Hanan Abdallah acusou Israel de ter matado Ali Kamal. Na quinta (26), Hanan publicou uma série de fotos e um vídeo do irmão nas redes sociais. As cenas mostram o menino jogando bola ao lado de outras crianças. Na legenda, Hanan escreveu: "O anjo que Israel matou".

Hanan Abdallah publicou uma homenagem para o irmão Ali Kamal, de 15 anos, que morreu no Líbano Imagem: Reprodução/Instagram

Itamaraty enviou instruções para a embaixada no Líbano. O objetivo, segundo comunicado divulgado na segunda (23), era iniciar um processo de consulta com os brasileiros que vivem no país para saber se eles querem ajuda do Estado para serem repatriados. Aqueles que escolhessem continuar no Líbano deveriam sair das regiões do sul, mais próximas a Israel, além das zonas de fronteira.