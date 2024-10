Netanyahu vira o 'senhor das guerras': o que Kamala tem com isso?

Por falar em Trump

Neste fim de semana, o ex-presidente fez um verdadeiro culto religioso no local onde levou um tiro no dia 13 de julho. Foi em Butler, na Pensilvânia. O comício reuniu milhares de pessoas e o Elon Musk apareceu, todo serelepe. Alguém cantou até a Ave Maria. Aff Maria!

Mais um furacão

Na edição extra de sábado, listamos o que já aconteceu na eleição até aqui. E deixamos no ar o que mais poderia acontecer em 30 dias. Então, parece que pelo menos pode acontecer mais um furacão.

Depois do Helene, que devastou seis estados americanos e foi considerado um dos mais trágicos deste século, agora os Estados Unidos estão sob o alerta do furacão Milton. E as previsões dizem que ele pode ser mais devastador do que a Helene. Socorro!

Mais um desastre natural para a administração Biden e Kamala lidarem.